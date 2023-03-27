حماد يستقبل البطلة ايمان خليف

استقبل ، اليوم الاثنين ، وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بمقر الوزارة، الملاكمة البطلة إيمان خليف مرفوقة بالطاقم الفني والطبي للمنتخب الوطني للملاكمة، مباشرة عقب وصولها إلى الجزائر بعد المشاركة في البطولة العالمية للملاكمة سيدات بـ نيودلهي العاصمة الهندية.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة ، فقد أكد الوزير عن دعمه المطلق ومساندته للبطلة إيمان خليف، وكذا الإهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا من أجل رد الإعتبار للملاكمة إيمان خليف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و استعمال جميع سبل و وسائل الطعن فيما يتعلق بقرار إقصاءها من خوض المنازلة النهائية لوزن 66 كلغ ضمن منافسات البطولة العالمية للملاكمة سيدات التي جرت بالهند.