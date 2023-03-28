قالمة: درك هيليوبوليس يسترجع ماشية مسروقة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية هيليوبوليس بقالمة، من استرجاع ما لا يقل عن 47 رأس ماشية مسروقة ملك لأحد مواطني البلدية.

استنادا إلى خلية إعلام المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة، فقد تمكن أفراد فرقة الدرك من العثور على الرؤوس المسروقة وإرجاعها إلى صاحبها، بعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف البحث ، في أعقاب شكوى الضحية صاحب هذا القطيع للماشية، الذي يتكون من 38 رأس غنم و9 رؤوس بقر، وجميعها من السلالة المحلية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد فتحت فرقة الدرك الوطني ببلدية هيليوبوليس تحقيقا للكشف عن ملابسات القضية وتوقيف اللصوص.