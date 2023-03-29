العاصمة: غلق شارع حسيبة بن بوعلي

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم بداية من اليوم إلى غاية يوم غد الخميس غلق شارع حسيبة بن بوعلي ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن قرار الغلق يعود إلى إنجاز أشغال مستعجلة لإصلاح وصيانة التسربات في قنوات التزويد بالماء الشروب، على مستوى شارع حسيبة بن بوعلي ببلدية سيدي امحمد من طرف شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان، أنه سيتم غلق الطريق ووقف عملية سير كل المركبات في الاتجاهين بشارع حسيبة بن بوعلي ابتداء من اليوم الأربعاء 29 مارس إلى غاية يوم غد الخميس 30 مارس، على أن يتم الغلق في الشطر الواقع بين شارع حسيبة بن بوعلي إلى غاية 48 شارع حسيبة بن بوعلي.

كما دعت ذات المصالح، السكان وأصحاب المركبات إلى تفادي الوصول إلى هذا المسار إلى غاية انتهاء الأشغال.