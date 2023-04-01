بلعيد:لاعبونا تأثروا بالصيام ولم نكن قادرين على الفوز

تتوالى الأيام وتتشابه بالنسبة لأولمبي الشلف الذي يعرف هذا الموسم صعوبات كبيرة، جعلته من الفرق المهددة بالسقوط إلى الدرجة الثانية.

فقد رحل المدرب بوغرارة وجاء مكانه زميله عبد القادر عمراني ولكن لم تتحسن الوضعية. حيث سجل النادي في الجولة الماضية تعادلا بطعم الهزيمة أمام مولودية العاصمة، بل كاد أن يخسر على ملعبه.

إذ ظهر لاعبوه بمستوى فني باهت يعكس المرتبة التي يحتلها الفريق في الترتيب.

وفسر المدرب المساعد عبد الحق بلعيد المستوى المتواضع لأشباله أمام العميد باللعب تحت حرارة مرتفعة وفي شهر الصيام، حيث قال " لم نقدم المستوى الذي كان يسمح لنا بالفوز على المولودية، فلاعبونا تأثروا كثيرا بالحرارة الكبيرة والصيام، فقد جرت المباراة في ظروف صعبة ولا يمكننا مطالبة اللاعبين بمجهودات أكثر من تلك التي بذلوها أثناء اللقاء.

لقد تدربنا طيلة أسبوع في المساء تحت حرارة مرتفعة ورغم هذا التعثر فهم مشكورون على المجهودات المبذولة طيلة أطوار المواجهة".

وأضاف يقول " استقبلنا مولودية العاصمة في نفس الظروف التي سبقت اللقاء، ولكن لا يعد هذا مبررا لتفسير التعادل المسجل، لقد ظهرنا بمستوى أقل وكنا ننتظر رد فعل إيجابي من اللاعبين بعد هزيمتنا أمام وفاق سطيف لكن لم يحدث، إذ ظهر تأثير الصيام على لياقتهم في أول جولة في هذا الشهر، وما علينا سوى نسيان هذه النكسة والتحضير الجيد للمباراة القادمة أمام شبيبة الساورة، التي تبقى صعبة للغاية.

ولا نكذب على أنفسنا فوضعيتنا زادت تعقيدا ما يفرض علينا العمل أكثر على تحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة".