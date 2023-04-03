ترامب رهن الاعتقال !

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى محكمة مانهاتن، حيث يمثل أمام الإدعاء، على إثر اتهامه بشراء صمت الممثلة، ستورمي دانييلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة 2016. في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن ترامب الذي دخل المحكمة أصبح رهن الاعتقال من الناحية العملية، إذ لا يمكنه أن يغادر المكان، إلا بعد صدور إذن بالإفراج من القاضي.

ويعتبر ترامب حاليا رهن الاعتقال إلى حين استكمال إجراءات المثول أمام القضاء والإفراج عنه إذا قرر القاضي.