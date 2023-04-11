وفد من المستثمرين الأتراك في غليزان

تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتشجيع المشاريع الاستثمارية، استقبل لكحل عياط عبد السلام والي غليزان بمقر الديوان وفدا تركيا يضم متعاملين اقتصاديين بغية طرح مشروعهم الاستثماري بالولاية، والمتمثل في إنجاز مركب صناعي.

وقد أكد الوالي على أن الجزائر تعمل على توفير كل الإمكانات والظروف لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالبلاد وحمايته، سواء لصالح المستثمرين الجزائريين أو الأجانب، مبرزا أن الاستثمار يعد من بين الأولويات الاستراتيجية للدولة الجزائرية.

وبعد هذه الجلسة، زار الوفد التركي أوعية عقارية صناعية مخصصة للاستثمار الصناعي بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب ومنطقة النشاطات بلعسل بوزقزة ومنها معاينة وضعية المنطقتين من الناحية الصناعية والاقتصادية التي تناسب مشروعهم الاستثماري.