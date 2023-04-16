نحو الاستغناء عن استيراد هذه المادة

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، بزيارة عمل ومعاينة إلى المنطقة الصناعية بأرزيو للوقوف على مشروع المركب إنتاج ميثل ثلاثي بوتيل الإيثر.

وجاء في بيان شركة سوناطراك المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، استهل الرئيس المدير العام والوفد المرافق له الزيارة بالاطلاع على مدى تقدم مشروع مركب إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE)، الذي أسندت أشغال إنجازه إلى المجمع الصيني CNTIC / LPEC، في إطار العقد الموقع بصيغة الهندسة والإمداد والبناء، بمساهمة المناولة الجزائرية الممثلة في الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة لسوناطراك، حسب البيان.

واستمع الرئيس المدير العام لسوناطراك أيضا إلى عرض تقني حول المشروع الذي بدأت أشغال إنجازه في 19 جوان 2022، والمبرمج دخوله حيز الإنتاج اعتبارا من شهر جوان 2025.

وأضاف البيان "استكمال هذه المنشأة الإنتاجية الجديدة، التي قدرت مدة إنجازها بـ36 شهرا يندرج في إطار برنامج تطوير الصناعة البتروكيماوية الذي أقرته سوناطراك في مخططها الاستثماري متوسط المدى، فيما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المركب 200 ألف طن سنويًا، يضيف المصدر ذاته".

وحسب الشركة العمومية سيسمح إنجاز هذه المنشأة الصناعية في إنتاج مادة MTBE المستخدمة كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي وبالتالي الاستغناء عن استيرادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير بحلول عام 2025.