هذا هو متوسط سعر البترول الجزائري

قدّرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في آخر تقرير دوري لها، متوسط سعر النفط الجزائري خام مزيج الصحراء "صحارى بلند" للثلاثي الأول من 2023 بنحو 82.61 دولار للبرميل مقابل 104.19 دولار للبرميل في نفس الفترة من سنة 2022.

وأشار تقرير المنظمة المحيّن إلى بلوغ متوسط سعر النفط الجزائري 84.05 للبرميل في فيفري 2023 مقابل 80.29 دولار للبرميل في مارس 2023، بانخفاض قيمته -3.76 دولار و-4.5 في المائة، علما أن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ في جانفي 2023 نحو 83.76 دولار للبرميل مقابل تسجيل البرميل في فيفري لمعدل 84.05 دولار، بمكاسب بلغت 0.29 دولار ونسبة نمو بلغت 0.3 في المائة.

من جانب آخر، أفادت المنظمة في تقريرها الدوري بأن متوسط سلة "أوبك" بلغت خلال الثلاثي الأول من 2023 ما قيمتها 80.56 دولار للبرميل مقابل 98.11 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من 2022.

النفط الجزائري أعلى نفوط سلة "أوبك"خلال الثلاثي

ووفقا لتقديرات منظمة"أوبك"، فإن خام مزيج الصحراء الجزائري يظل أغلى نفوط سلة أوبك على الإطلاق، حيث تصدّر القائمة بالنسبة للثلاثي الأول من السنة، وجاء مؤشر النفط السعودي "العربي الخفيف" ثانيا بقيمة 82.45 دولار للبرميل، ثم يأتي "جيراسول" الأنغولي ثالثا بـ82.05 دولار للبرميل و"الكويتي للتصدير" رابعا بـ81.91 دولار للبرميل.

أما بالنسبة لمتوسط مؤشر خام برنت بحر الشمال، فقد قدّر خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة بـ81.11 دولار للبرميل، وسجل النفط الجزائري فارقا إيجابيا مقارنة ببرنت بحر الشمال يبلغ 1.50 دولار، بينما سجل الخام الأمريكي الخفيف غرب تكساس الوسيط متوسطا بـ76.03 دولار للبرميل.

استقرار نسبي لإنتاج النفط الجزائري

من جانب آخر، وحسب آخر تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فإن الإنتاج النفطي الجزائري شهد استقرارا نسبيا بانكماش طفيف، على خلفية الالتزامات في إطار "أوبك" و"أوبك بلوس"، حيث قدّر في مارس 2023 ما بين 1,008 و1,013 مليون برميل يوميا، وقد بلغ في فيفري ما بين 1,017 مليون برميل يوميا و1,014 مليون برميل يوميا، مقابل 1,016 و1,012 مليون برميل يوميا في جانفي 2023.

بالمقابل، بلغ سقف إنتاج منظمة "أوبك" في مارس الماضي 28,797 مليون برميل يوميا، مقابل 28,924 مليون برميل يوميا في فيفري و28,807 مليون برميل يوميا في جانفي، مسجلا انخفاضا ما بين مارس وفيفري بمقدار 86 ألف برميل يوميا، بعد أن سجل ارتفاعا بمقدار 117 ألف برميل يوميا ما بين فيفري وجانفي، وعرف الإنتاج السعودي ارتفاعا منتقلا من 10,361 مليون برميل يوميا في فيفري إلى 10,405 مليون برميل يوميا في مارس.

توقعات "أوبك " للطلب العالمي على النفط

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند مستوى 2.3 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي، حيث إجمالي الطلب اليومي 101.9 مليون برميل يوميا.

وأشارت "أوبك" إلى أنها رفعت مجددا توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19"، وقدّرت المنظمة نمو طلب الصين على النفط بـ710 آلاف برميل يوميا في 2023 من 590 ألفا في التوقعات السابقة، مستقرا عند نحو 15.5 مليون برميل يوميا. بالمقابل، أكد التقرير أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة ومستويات الديون العالمية، يمكن أن يؤثر سلبا على النمو العالمي.

بالمقابل، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميا؛ بينما أبقت على توقعات النمو الاقتصادي العالمي عند 2.6 بالمائة هذا العام.