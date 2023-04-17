مصانع هامة تدخل حيز الخدمة قريبا

أكد المدير العام لمجمع "مناجم الجزائر"، محمد صخر حرامي أن المجمع شرع في انجاز عدة وحدات تحويلية في إطار استراتيجية تثمين المواد المنجمية والتي سيدخل البعض منها حيز الخدمة في الأيام القادمة.

وقال حرامي، في تصريحات له على فوروم الإذاعة الوطنية، إن الاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة الطاقة هو "تصدير المواد المنجمية بعد تثمينها وإنشاء مصانع لتثمين المواد المنجمية، وعليه، بدأنا على مستوى المجمع في انجاز عدة مصانع بالنسبة للمواد المنجمية والتي سيدخل البعض منها حيز النشاط قريبا".

وكشف المتحدث، في هذا السياق، أن كل من مصنع "البنتونيت" بمغنية ومصنع الكربونات بسيق ومصنع الكربونات أيضا في الخروب، ووحدة بعنابة لإنتاج الفوسفات، وهي مهمة جدا ومستوردة حاليا، ومصنع "الدولوميت" بولاية أم البواقي، التي تدخل في صناعة الحديد، كل هذه المصانع أصبحت في "المرحلة الأخيرة من انجازها والبعض منها سيدخل فعليا حيز الخدمة".