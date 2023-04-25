تونس: تحذيرات إيطالية من "تغلغل" صيني وروسي

جدد مسؤول إيطالي تحذيراته السياسية من إمكانية استغلال كل من الصين وروسيا للوضع المالي في تونس وتأخر الدول الغربية في تقديم المساعدات والتمويل اللازم، للتواجد في تونس.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريحات لإذاعة محلية اليوم عن ''الحاجة إلى وجود سياسي ومالي للولايات المتحدة وأوروبا في تونس التي تعاني من وضع اقتصادي صعب".

وأضاف تاياني ''إنه الخطأ الذي يجب ألا يرتكبه الغرب، وقد بلغته أيضًا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن''، مضيفا، ''يجب أن لا نترك تونس بين أيادي روسية أو صينية''، في إشارة إلى تعثر المفاوضات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي.

وجدد الوزير الايطالي التأكيد على أن روما تقوم بجهد كبير من أن توفير الدعم المالي لتونس، ''إيطاليا تفعل كل ما في وسعها من أجل تحرير تمويل لتونس من صندوق النقد الدولي لتجنب أزمة مالية'".

وكشف عن مقترح قدمته بلاده إلى كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة يتعلق "بصرف دفعة أولى على الفور من القرض المقدر بقيمة 1.9 مليار دولار، والمضي قدمًا في الدفعتين الثانية والثالثة بناءًا على الإصلاحات التي سينفذها تونس".