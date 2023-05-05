قاسي الطويل : عمال يحتجون ليلا بسبب تأخر الأجور

نظم العشرات من عمال شركة " هاي سرفيس " المختصة في الفندقة والطعام مساء اليوم ، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية لقسم سوناطراك بناحية قاسي الطويل 150 كلم عن دائرة حاسي مسعود ، تنديدا بتأخر تلقي اجورهم لأكثر 4 أشهر .

وطالب عدد من المحتجين بتدخل مسؤولي شركة سوناطراك المتعاقدة مع مؤسسة المناولة التي يعملون بها، من أجل إيجاد حل لمشكلتهم وإلزام المؤسسة المعنية باحترام تعاقدها فيما يتعلق بالحقوق المهنية لعمالها.

وأضاف ذات المتحدثين ، أن الممارسات الحاصلة في حقهم ، تتطلب تدخل مفتشية العمل لاسيما التهديدات بالفصل عن العمل وكذا التأخر في تسديد الأجور الذي فاق 4 أشهر .