الطارف : الدرك يطيح بجمعية أشرار سرقة ورشة للبناء

أطاحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف بجمعية أشرارمختصة في سرقة ورشات الإنجاز، وحسب ذات المصالح فانه بناء على استغلال معلومات ورادة عن طريق الخط الأخضر 1055 مفادها وجود شاحنة صغيرة محملة بمواد بناء مسروقة من ورشة بناء مصحة في طور الانجاز، وإثر مخطط عملي شامل تم توقيف الشاحنة المشتبه

بها عند أحد النقاط المرورية للدرك الوطني أين تم توقيف الشاحنة وسائقها 33 سنة وفرار شريكه 38 سنة بهوية معروفة وكلاهما ينحدران من الطارف، مع حجز واسترجاع المسروقات المتمثلة في قنطار من أعمدة الألمنيوم ، قنطار من حديد الخرسانة بمختلف الأحجام ، كوابل كهربائية بمختلف الأنواع وأنابيب بلاستيكة ،

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص الإقليمي سيتم إحالة القضية للعدالة بعد توجيه تهمة تكوين جمعية أشرار مختصة في السرقة .