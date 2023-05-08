الإطاحة بشبكة تزور العملة بغرداية

تمكنت مصالح أمن دائرة متليلي بغرداية من الإطاحة بشبكة تعمل على تقليد و تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية ذات السعر القانوني لغرض طرحها للتداول بصفة غير قانونية في السوق الوطنية ، حيث مكنت العملية من توقيف 04 أشخاص ، وحجز ما قيمته 556 ألف دج (55 مليون و 600 ألف سنتيم) من الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دج وفئة 1000 دج ، وأجهزة إعلام آلي يستعملها أعضاء الشبكة في النسخ و الطبع، بالإضافة إلى بقايا طابعة تم حرقها لغرض طمس أدلة الجريمة.وقد اعدت أفراد الضبطية القضائية ملفا جزائيا ، مع تقديم أعضاء الشبكة أمام الجهات القضائية ، أين أودعوا الأربعة بالمؤسسة العقابية.