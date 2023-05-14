الطارف: توقيف مروج المؤثرات العقلية

أطاحت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بالقالة بولاية الطارف بشخص ينشط ضمن شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مدينة القالة.

المعني يبلغ من العمر 34 سنة ينحدر من ذات المدينة وتعود الوقائع إلى معلومات تحصلت عليها ذات الفرقة بخصوص وجود أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا يقوم بترويج المخدرات عبر أحياء القالة ومن خلال خطة أمنية مدروسة وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مدينة القالة وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه مكنت من توقيفه مع ضبط بحوزته 928 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع وقطع من الكيف المعالج، سيف، قارورة رذاذ مسيلة للدموع ومبلغ مالي معتبر مقدر بأزيد من 91 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية ليتم تحويله إلى المقر الأمني بعد الانتهاء من التحقيق معه واستيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضده ملف قضائي قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية.