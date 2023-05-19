البويرة: وفاة شخصين في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما، مساء اليوم الجمعة، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 8 بإقليم بلدية ديرة بجنوب مقر ولاية البويرة.

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أنه تدخلت إسعافاتنا على الساعة 18سا07د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 08 قرية الجعافرة بلدية ديرة ولاية البويرة.

وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة خلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 05 سنوات ورجل يبلغ من العمر 35 سنة و03 جرحى تتراوح أعمارهم بين 12 و70 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سور الغزلان فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.