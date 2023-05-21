الباك" و" سوسطارة" من أجل الفوز لا غير

" يواجه اليوم نادي بارادو بداية من الساعة الرابعة، على أرضية ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء، نادي اتحاد الجزائر في مباراة متأخرة عن الجولة الـ 20 من المحترف الأول.

و من المنتظر أن يقوم مدرب سوسطارة، عبد الحق بن شيخة بإجراء تغييرات على التشكيلة التي تدخل اليوم نظرا للموعد الكروي الهام الذي ينتظر ممثل الكرة الجزائرية يوم الـ 28 من ماي الجاري بتنزانيا عندما يواجه نادي يانغ أفريكانز لحساب ذهاب نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية.

و سيقوم بن شيخة، بالزّج بالعناصر التي لم تلعب كثيرا هذا الموسم، من أجل إراحة اللاعبين المعوّل عليهم في المواجهة القادمة وكذا حتى تكون العناصر المعنية بمباراة اليوم جاهزة لأي طارئ.

و بدأ اتحاد الجزائر، في التفكير في الموسم المقبل، إذ حث بن شيخة لاعبيه على ضرورة الفوز في جميع المباريات المتأخرة والمتبقية حتى يقترب الفريق أكثر من كوكبة المقدمة والظفر بمشاركة قارية الموسم المقبل.

من جهة أخرى، لا مجال للأكاديمية بقيادة المدرب نذير لكناوي سوى الفوز للخروج من منطقة الخطر التي لم يغادرها منذ عدة جولات، حيث يحتل " الباك"، المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 22 نقطة، من جملة 5 انتصارات و10 هزائم و7 تعادلات.

يذكر أن اتحاد الجزائر، سيدخل في معسكر إعدادي يوم الـ 30 من ماي الجاري بالمركز التقني لسيدي موسى تحضيرا للقاء العودة أمام يانغ أفريكانز بملعب الخامس جويلية يوم الثالث من جوان المقبل.