عبدلي يطمح للتواجد في قائمة بلماضي

تحدث لاعب نادي أنجيه الفرنسي، حيماد عبدلي، عن طموحاته في الالتحاق بالمنتخب الوطني لكرة القدم خلال التربصات المقبلة.

وخلال حوار صحفي مع موقع "أونز مونديال"، رد عبدلي على سؤال بخصوص التحاقه بـ"الخضر" قائلا: "أطمح أن يتم استدعائي أولا، فالأمر يعود لي لأظهر للمدرب قدراتي، خلال الجزء الأول من الموسم أدركت أنه لن يتم استدعائي لأنني لم ألعب كثيرًا مع المدرب السابق، حاليا أفعل كل شيء حتى يتم استدعائي في شهر جوان لأنني ألعب بانتظام وقدمت بعض المباريات الجيدة".

وكشف صاحب الـ23 عاما أن قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، قدوته في الميدان الكروي، قائلا: "إنه أسطورة إفريقية بالنسبة لي، كما أنني أحب هالاند، فهو وحش أمام المرمى، مانشستر سيتي فريق قوي جدا".

وحول علاقته بالجزائر قال عبدلي: "أبي جزائري، والدتي من جزر المارتينيك، لكنني أشعر أنني جزائري أكثر قليلاً (يضحك)، لطالما كنت أميل نحو الجزائر، أحببت الجزائر أكثر من مارتينيك، هذا هو الحال لا يمكن تفسيره (ابتسامة)، لقد زرت الجزائر مرة واحدة لكنني كنت صغيرا، غالبًا ما أكون مع نبيل بن طالب ونتحدث عن الاختيار، مع والدي وجدي نتحدث كثيرًا عن الجزائر والكرة الإفريقية".

ويقدم عبدلي موسما جيدا مع أنجيه رغم تأكد سقوط النادي إلى الرابطة المحترفة الثانية الفرنسية.