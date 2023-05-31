أولمبي المدية والفرصة الأخيرة لضمان البقاء

وجد فريق اولمبي المدية لكرة القدم في الجولة الأخيرة من بطولة القسم الوطني الثاني هواة المقررة هذا الجمعة مطالبا بتفادي التعثر على أرضية ميدانه بالمركب الرياضي إمام إلياس عندما يستضيف منافسه المباشر على ورقة ضمان البقاء مولودية سعيدة.

لا حديث هذه الأيام ومنذ أن حقق أبناء عاصمة التيطري في الجولة ما قبل الأخيرة فوزا مهما ببوفاريك أمام الوداد المحلي الذي بعث فيهم الأمل مجددا من تفادي السقوط، إلا عن المباراة الأخيرة المرتقبة يوم الجمعة حيث سيستضيف أشبال المدرب مختيش عبد النور مولودية سعيدة في مباراة يعلق عليها رفقاء لكروم والأنصار آمالا كبيرة لضمان البقاء بعد مشوار كان استثنائيا للأولمبي بسبب الأزمة المالية التي كادت أن تعصف بمستقبل النجم الذي خاض كل مبارياته بتشكيلة الفريق الرديف.

وإذا كان الأولمبي في جعبته 31 ن ويكفيه التعادل فقط ليرسم بقاءه في البطولة، فإن مولودية سعيدة التي تملك في رصيدها 30 ن ستخوض هذه المواجهة من أجل الفوز لا غير، وهو ما اعتبره مولود بلطرش مناجير الفريق بالمهمة الصعبة لفريقه، فحتى وإن "كانت نقطة التعادل تكفينا حتى نضمن البقاء" يقول بلطرش، "إلا انه يتوجب علينا التسجيل في أول فرصة تتاح للاعبين، وهي الرسالة التي فهمها جيدا اللاعبون"، يضيف ذات المتحدث "حتى نصعب من مهمة المولودية، ونتفادى أية حسابات في أية لحظة بمرور الدقائق، ونرغم فريق المولودية على تكثيف هجماته لأنه مطالب بتسجيل هدفين لضمان النقاط الثلاث وحتما سيترك مساحات خلفية قد نستغلها لاضافة أهداف أخرى".

هذا وسيخوض الأولمبي المواجهة بتشكيلة مكتملة وبمعنويات عالية خاصة بعد تحرك السلطات المحلية في الأيام الأخيرة بتوصية من والي الولاية، حيث التقى أمس رئيس البلدية رفقة مدير الشباب والرياضة لتحفيز اللاعبين بتخصيص منح مالية يستلمونها قبل خوض اللقاء لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية حتى يضمن الأولمبي البقاء.