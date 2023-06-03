غليزان: جمعية أشرار في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في سرقة المساكن مع استرجاع المسروقات، وهذا بعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر لشكاوى من ضحيتين بخصوص تعرض مسكنيهما لعملية السرقة بالكسر التي طالت أجهزة كهرومنزلية وبعض الأغراض المنزلية.

وبعد التحريات الميدانية التي قامت بها المصلحة بالاستعانة بالوسائل التقنية تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيف 03 مشتبه فيهم بضلوعهم في عملية السرقة، أين تم استرجاع مجموعة من الأغراض محل السرقة، مع تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان