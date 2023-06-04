استمرار تساقط الأمطار على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إلى استمرار تساقط الأمطار الرعدية وهبوب رياح قوية على بعض من ولايات الوطن.

وأوضحت ذات المصالح أن كل من ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة، أولاد جلال، بالإضافة إلى ولايات المغير، بسكرة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة ستشهد استمرارا في تساقط أمطار رعدية تصل كميتها ما بين 20 و 40 ملم محليا وهذا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وورد في التنبيه الثاني لذات المصالح، استمرار تساقط الأمطار وهذا بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية فجر الإثنين وهذا بكل من ولاية تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، النعامة، سيدي بلعباس وتلمسان.

أما بالنسبة لولايات الوادي، تقرت، ورقلة وغرداية ستشهد استمرار في هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية منتصف نهار اليوم.