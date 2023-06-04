النعامة: الوالي يشرف على انطلاق حملة الحصاد والدرس

أشرف اليوم والي النعامة "الوناس بوزقزة" على انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2022\2023.

وقد تم اختيار مستثمرة عرباوي بمنطقة ضاية السويد ببلدية النعامة نموذجا لهذه الحملة.

وتتوقع مصالح مديرية الفلاحة ان يتجاوز إنتاج الحبوب هذا الموسم 65 ألف قنطار ، في حين حددت المساحة المعنية بالحصاد 3400هكتار.

ولإنجاح العملية وتغطية طلبات الفلاحين أكدت مصادرنا تخصيص ست آلات حصاد.

وبالمناسبة، أكد الوالي أن قطاع الفلاحة عرف العديد من عمليات التطهير ما مكن من استرجاع مساحات واسعة من العقار غير المستغل ،كما حظي الفلاحون بالمرافقة والدعم والكهرباء الفلاحية ورخص حفر الآبار، وكلها إمكانيات تم توفيرها في سياق إستراتيجية الحكومة الهادفة إلى النهوض بقطاع الفلاحة وضمان الأمن الغذائي.