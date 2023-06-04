هذه الطرق مقطوعة بسبب التقلبات الجوية

أدت التقلبات الجوية الأخيرة في بعض الولايات ، الى غلق بعض الطرق الوطنية .

وأوضحت مصالح الدرك الوطني ، عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك" طريقي " ،أن ارتفاع منسوب المياه أدى الى غلق الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة و سطيف على مستوى بلدية ثنية السدرة .

وكشف ذات المصدر ، أن الطريق الولائي رقم 11 في باتنة مغلق على مستوى المقطع الرابط بين مشتة عين الحمير وبلدية بريكة.

كما ان الطريق الولائي رقم 3 بالمسيلة مغلق على مستوى الشطر الرابط بين بلديتي أمسيف وبن سرور.

كما أدى ارتفاع منسوب المياه الى غلق الطريق الولائي رقم 60 بأولاد جلال، على مستوى الشطر الرابط بين رأس الميعاد وسيدي خالد.