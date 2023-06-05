إرهاب الطرقات.. حصيلة مروعة خلال 24 ساعة

توفي 7 أشخاص وأصيب 150 آخرون في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية هذا الاثنين.

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية غليزان بوفاة 03 أشخاص و إصابة 03 آخرين بجروح إثر إصطدام بين سيارة وشاحنتين على مستوى الطريق الولائي رقم 07 ببلدية حمري، دائرة جيديوية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة خلال نفس الفترة لتقديم الإسعافات الأولية لشخصين بعد إستنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين المياه داخل منزلهم المتواجد بالمكان المسمى حي الثقة ببلدية و دائرة الخروب.

كما تدخلت أيضا الحماية المدنية من أجل إطفاء حريقين حضريين بولايتي الجزائر العاصمة وعين تموشنت، تسبب الأول في وفاة 3 أشخاص بشقة متواجدة بعمارة متكونة من ط+09 بحي 1500 مسكن ببلدية اولاد فايت (دائرة الشراقة)، فيما أودى الحريق الثاني بحياة شخص على مستوى الطابق الثاني لمسكن يتكون من ط+02 المتواجد بالشارع المسمى أمير عبد القادر بلدية و دائرة عين تموشنت.

هذا وتدخل أعوان الحماية المدنية من جهة أخرى--حسب الحصيلة-- من أجل إنتشال طفل يبلغ من العمر 13 سنة توفي غرقا ببركة مائية متواجدة بالمكان المسمى أولاد رابح ببلدية فج الحوضين، دائرة تابلاط بولاية المدية.