بلوغ هذا الرقم من الصادرات خارج المحروقات مع نهاية السنة

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، الأربعاء، جلسة عمل برئاسة كمال بلخضر، رئيس اللجنة، وخصصت للاستماع إلى عرض قدمه الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، حول استراتيجية القطاع لسنة 2023. وحسب بيان للمجلس، فقد أشاد بلخضر، بجهود الدولة الرامية إلى تنمية الصادرات خارج المحروقات، وثمن ما تحقق فيما يخص رفع مستوى صمود الاقتصاد الوطني اتجاه الأزمات الاقتصادية والمنافسة العالمية وحث علىى مواصلة العمل بجدية لتحقيق هدف بلوغ 10 مليار دولار كقيمة للصادرات خارج المحروقات مع نهاية سنة 2023. من جهته، عرض زيتوني في مستهل تدخله، المحاور الكبرى للسياسة القطاعية في مجال التجارة الخارجية، حيث أكد أن ترقية الإنتاج الوطني ترتكز على تحقيق توازن الميزان التجاري على أسس مستدامة، موضحا أن الوزارة تعمل على أساس مقاربة السيد رئيس الجمهورية، التي مفادها " الجزائر دولة متفتحة على العالم".