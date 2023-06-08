تيبازة: الإطاحة بشبكة منظمة لترويج المخدرات

أطاحت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية تيبازة، بشبكة إجرامية منظمة مكونة من 04 أشخاص، مختصة في ترويج المخدرات، على مستوى أحياء ولاية تيبازة وحجزت لديها 500 غرام من الكيف و67 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وأفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأن ولاية تيبازة في بيان لها اليوم "أن العملية جاءت بعد تحصل الفرقة العملياتية على معلومات تفيد بقيام أفراد الشبكة ببيع المخدرات على مستوى أحياء ولاية تيبازة".

وعليه تم إعداد خطة عمل والترصد لتحركاتهم ليتم توقيفهم وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات ومبالغ مالية من عائدات الترويج يضيف البيان، وتابع " وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم أين كانت إيجابية ومكنت من ضبط وحجز 500 غرام من المخدرات " قنب هندي" مبلغ مالي يقدر بـ 67 مليون سنتيم من عائدات الترويج، سلاح أبيض يتمثل في قاطع حاد " كيتور" وسيارتين سياحيتين تستغلان في نقل وترويج المخدرات".

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وسيتم تقديمهم أمام النيابة المحلية عن قضية حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة من أجل البيع، النقل والتخزين باستعمال مركبة في إطار جماعة إجرامية منظمة.