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أمطار رعدية وحرارة قياسية بهذه الولايات

مجتمع
10 جوان 2023 ()
ك.ب
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نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت إلى تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة (أصفر) أن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات سوق أهراس، بوعريريج، ميلة، قالمة، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة والطارف.

وأوضحت ذات المصالح أن كمية الأمطار المتوقعة قد تتجاوز 20 ملم محليا.

من جهة أخرى حذرت ذات المصالح من ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات قياسية بولاية برج باجي مختار الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

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