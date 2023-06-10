برنامج خاص بالماء الشروب خلال يومي العيد

شدّد وزير الري، طه دربال، اليوم السبت بالعاصمة، على ضرورة تجنيد كافة مستخدمي القطاع للسهر على ضمان وفرة المياه الشروب بالكمية والنوعية المطلوبة عبر كل مناطق الوطن من أجل قضاء يومي عيد الأضحى في جو من الأريحية والاطمئنان.

على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها إلى مصالح شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة "سيال"، أفاد الوزير "تمّ برمجة سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاع للوقوف على أهم التحضيرات والإجراءات التي تمّ اتخاذها في هذا الشأن".

من جهته، كشف المدير العام لشركة "سيال"، إلياس ميهوبي، عن "إعداد برنامج خاص لتزويد سكان العاصمة وتيبازة بالماء الشروب خلال يومي العيد بكميات إضافية سيتم إنتاجها وتوزيعها قصد توفير هذه المادة الحيوية".

وأشار ميهوبي إلى أنّ الشركة تسجل "ذروة استهلاك المياه الشروب" خلال صبيحة اليوم الأول من عيد الأضحى فقط، الشيء الذي دفعها إلى تسطير "برنامج خاص لزيادة الإنتاج من 800 ألف متر مكعب في اليوم إلى 1.1 مليون متر مكعب في اليوم".

ودعا ميهوبي المواطنين إلى "الالتزام بسلوك مثالي وتفادي كل أنواع التبذير واستهلاك المياه بطريقة عقلانية من أجل تمكين الجميع من الاستفادة من هذا المورد في هذه المناسبة المقدّسة".