إيلون ماسك يعلن قواعد جديدة في "تويتر"

أعلن إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، أن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قد وضع حدا مؤقتا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها في اليوم.

وحسب ما نقلت "بي بي سي"، قال ماسك في تغريدة على حسابه بتويتر، يوم السبت، إن الحسابات التي لم يتم التحقق منها (غير موثقة) يمكنها قراءة ما يصل إلى 600 منشور في اليوم.

وأضاف أن الحسابات التي تم التحقق (موثقة بعلامة زرقاء) تم رفع الحد الأقصى لها ويمكنها الوصول إلى 6000 منشور في اليوم، في حين أن الحسابات الحديثة التي لم يتم التحقق منها يمكنها فقط مشاهدة 300 منشور في اليوم.

وتم يوم الجمعة إخبار أولئك الذين يحاولون الوصول إلى "تويتر" أنه يتعين عليهم تسجيل الدخول لعرض المحتوى. وقال ماسك إن هذه الخطوة "إجراء طارئ مؤقت".

وزعم أن منصة التواصل الاجتماعي كانت "تتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها تقلل مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين العاديين".

كان موقع تويتر يمنح مجانا شارة التحقق، المعروفة باسم العلامة الزرقاء، قبل أن يستحوذ ماسك على شركة "تويتر" ويصبح رئيسها. الآن، يتعين على معظم المستخدمين دفع رسوم اشتراك تبدأ من 8 دولارات شهريا للحصول على العلامة الزرقاء وتوثيق الحساب.

اشترى ماسك الشركة العام الماضي مقابل 44 مليار دولار بعد الكثير من الجدل حول الصفقة، وانتقد الإدارة السابقة، وقال إنه لا يريد أن تصبح المنصة غرفة لترديد الصدى.