وزيرة الثقافة تهنئ الأديب واسيني الأعرج

تقدمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، إلى الأديب الكبير الدكتور واسيني الأعرج بأسمى عبارات التهنئة والتقدير بمناسبة تشريفه الجزائر بحصوله على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والٱداب في دورتها العاشرة 2023.

وجاء في نص التهنئة: "بهذه المناسبة الكريمة والباعثة على السرور والاعتزاز تتمنى السيدة الوزيرة كل السؤدد والتألق للأديب واسيني الأعرج الذي يظل واحدا من أعمدة الأدب الجزائري المعاصر، وعلامة ثقافية جزائرية أثرت المكتبة الجزائرية والعربية بأجمل الأعمال و المساهمات، ورفعت علم الجزائر خفاقا في المحافل الأدبية الدولية بكل اقتدار أدبي ومعرفي".

وختمت الوزيرة: "هنيئا للمبدع الكبير واسيني الأعرج، وهنيئا للأدب الجزائري بهذا التتويج الرفيع".