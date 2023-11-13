هذا هو سعر سيارة "جيلي"

استقبل، اليوم الإثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المدير العام لمؤسسة "صوديفام" والوكيل المعتمد لتسويق علامة "جيلي" بالجزائر.

ووفق بيان الوزارة، شدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في إطلاق علامة جيلي قبل نهاية شهر نوفمبر للدخول للسوق الجزائري بقوة.

كما أكد الوزير على ضرورة مراجعة الأسعار لتكون في متناول المواطن الجزائري، وهنا أكد براهيمي صبري أن جيلي ستدخل السوق بأربع موديلات تتصدرها سيارة Gx3 pro ابتداء من سعر 197 مليون سنتيم.

كما سيتم تسويق موديلين آخرين بداية سنة 2024 في انتظار إطلاق مشروع مصنع للسيارات مع الشريك الصيني.