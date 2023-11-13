إجراء أول عملية زراعة عين كاملة في العالم

أجرى الأطباء في الولايات المتحدة أول عملية زرع عين كاملة في العالم، فهل سيتمكن المريض من الرؤية؟



ويشير البيان الصحفي المنشور على الموقع الإلكتروني لمركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك إلى أن العين المزروعة تظهر "علامات صحية"، ولكن لا يعرف ما إذا كان المريض سيتمكن من الرؤية أم لا.



وجاء في البيان: "أجرى فريق من الجراحين من المركز الطبي في جامعة نيويورك أول عملية زرع عين كاملة وجزئية للوجه في العالم لمحارب قديم من أركنساس يبلغ من العمر 46 عاما تعرض لصعقة كهربائية عالية الجهد أثناء عمله".



ويذكر أن هذه العملية أجريت، يوم 27 مايو، واستمرت 21 ساعة وشارك في إجرائها 140 جراحا وممرضة ومسعفا. وقد أظهرت العين المزروعة خلال هذه الفترة "علامات صحية ملحوظة" ولكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كان المريض سيتمكن من الرؤية بها. وبحسب البيان فقد الرجل أيضا جزءا من ذراعه اليسرى وخده وذقنه وأنفه بالكامل وشفتيه وأسنانه الأمامية.



ووفقا للبيان الصحفي، هذه أول عملية زرع مشتركة ناجحة.