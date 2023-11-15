هذه أسعار سيارات "أوبل" في الجزائر

أعلنت علامة سيارات "أوبيل"، اليوم، أن عملية تسويق سياراتها واستقبال طلبيات الزبائن بالجزائر سيكون بداية من 19 نوفمبر.

في ندوة صحفية نشطت اليوم، كشفت العلامة الألمانية عن بعض تفاصيل عروضها التي ستقترح على الزبائن، وتعد "أوبل" من بين أوائل الشركات التي تحصلت على ترخيص استيراد وتسويق مركباتها.

أوبل أسترا: بمحرك بنزين بسعة 1.2 بقوة 130 حصان بسعر 448 مليون، مع تخفيض يصل 170 ألف دينار بمناسبة أطلاق العرض.

أوبل موكا: بمحرك بنزين بسعة 1.2 بقوة 130 حصان بعلبة سرعات أوتوماتيكية من 8 سرعات بسعر 394 مليون سنتيمـ مع تخفيض يصل 95 ألف دينار، بمناسبة إطلاق العرض.

أوبل غرالاند: بمحرك بنزين بسعة 484 مليون سنتيم، مع تخفيض يصل 160 ألف دينار بمناسبة إطلاق العرض.

للإشارة فان العلامة كشفت أنها لديها 27 وكيلا معتمدا عبر 21 ولاية، كما ستقوم بتقديم نماذج أخرى بداية من 2024 من بينها سيارة "أوبل كورسا" وكذا موكا الكهربائية وسيارة كورس لاند.