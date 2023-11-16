اول شحنة من اللحوم المستوردة تدخل الوطن

دخلت مساء اليوم اول شحنة من اللحوم المستوردة بلادنا قادمة من اوروبا .وكانت الحكومة قد قررت فتح استيراد اللحوم من اجل ضبط الاسعار بعد التهابها في السوق الوطنية ، حيث سارعت وزارة الفلاحة الى منح تراخيص لمستوردي اللحوم ، فيما بادرت الحكومة الى تخفيض الرسوم الجمركية في قانون المالية التصحيحي وتذليل مختلف العوائق للاسراع في تجسيد العملية . وكان رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم ومستقاتها قد اكد دخول اولى شحنات اللحوم المستوردة في منتصف هذا الشهر بعد التسهيلات المقدمة من طرف وزاري الفلاحة والتجارة وكذلك الجمارك الجزائرية ومرافقة المستوردبن لتوفير اللحوم المستوردة في اقرب الاجال