الفريق أول السعيد شنقريحة يزور القاعدة البحرية في شانغهاي

زار الفريق أول السعيد شنقريحة خلال اليوم السادس من زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، القاعدة البحرية بشانغهاي وتلقى عرضا وشروحات حول مهام القاعدة البحرية.

وحسب، بيان وزارة الدفاع الوطني، قام الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة الفرقاطة "تشان جو" الراسية على رصيف القاعدة، وعاين مختلف أقسام الفرقاطة والتكنولوجيات الصينية المستعملة في مجال بناء السفن.

كما قام الفريق أول بزيارة الشركة الصينية "سي أس تي سي" التابعة لمجمع “سي أس أس سي” المتخصص في صناعة السفن خاصة الحربية.

هذا وقد كان الفريق أول السعيد شنڤريحة قد وصل مساء أمس الخميس إلى شنغهاي، أين كان له لقاء مع المحافظ السياسي لجيش التحرير الشعبي الصيني بحامية شنغهاي العميد شو شي جين، استعرض الطرفان خلاله مسار التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين.