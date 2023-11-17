مجموعة "الخضر": غينيا تفوز على أوغندا

تغلب المنتخب الغيني على نظيره الأوغندي، اليوم الجمعة، بنتيجة هدفين مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح كامارا باب التسجيل للغينيين في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعدل بايو للضيوف في الدقيقة 30، ثم سجل سيسي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من المواجهة.

وأقيمت المقابلة في مدينة بركان المغربية بسبب عدم تأهيل "الكاف" لأي ملعب في غينيا.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الموزمبيق وغينيا، فيما تبقى أوغندا، بوتسوانا والصومال دون رصيد.

ويواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، يوم الأحد، نظيرهم الموزمبيقي في إطار الجولة الثانية من التصفيات.

ترتيب المجموعة السابعة:

1 الجزائر 3 نقاط

2 الموزمبيق 3 نقاط

3 غينيا 3 نقاط

4 أوغندا 0 نقطة

5 بوتسوانا 0 نقطة

6 الصومال 0 نقطة