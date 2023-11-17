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مال و أعمال

برج باجي مختار: الوالي يتفقد مشروع الطريق الحيوي

17 نوفمبر 2023 ()
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قام دحيمي عبد الرحمان والي ولاية برج باجي مختار بزيارة تفقدية إلى مختلف ورشات انجاز مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بلديتى برج باجي مختار وتيمياوين على مسافة 150 كلم، وخلال هذه الزيارة أكد على ضرورة اتخاذ التدابير الميدانية اللازمة لإنجاز الطريق واستلامه في الآجال المحددة، مع احترام المعايير المعتمدة في الانجاز.

ويشكل هذا المشروع القاسم المشترك لتنمية مختلف القطاعات في ولاية برج باجي مختار وخاصة في بلدية تيمياوين وتموينها بمختلف السلع والخدمات وفك العزلة عنها، ويعتبر شريان حيوي جديد لتحسين الإطار المعيشي لساكنتها، كما يشكل قاعدة لوجستية محورية لإنشاء منطقة تبادل حر بتيمياوين من ضمن أربع مناطق تبادل حر أقرتها السلطات العليا للبلاد عبر الولايات الحدودية.

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