توقيف 39 شخصا بميلة

تمكنت مصالح أمن دائرة شلغوم العيد ممثلة في فرق الشرطة القضائية بكل من أمن الدائرة مقر الأمن الحضري الخارجي وادي العثمانية والأمن الحضري الخارجي بوقرانة، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 15 نوفمبر الجاري من توقيف 39 شخص، تتراوح أعمارهم بين 19 و44 سنة، من بينهم 13 شخص مطلوب لدى الجهات القضائية وآخرين متورطين في قضايا إجرامية مختلفة، تمثلت في حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، الحيازة بغرض البيع للمؤثرات العقلية بدون رخصة، الحيازة بغرض الاستهلاك الشخصي للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، حيازة بغرض الاستهلاك الشخصي للمخدرات بطريقة غير مشروعة، إنشاء حظيرة لحراسة السيارات بمقابل دون رخصة من السلطات العمومية.

حيث تمكنت عناصر الضبطية القضائية أثناء معالجتها لهذه القضايا من ضبط وحجز حوالي 30 وحدة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، قطع من المخدرات، سجائر ملفوفة، و 04 سكاكين، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بحوالي مليوني سنتيم، المشتبه فيهم اتخذت ضدهم كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة.

في سياق آخر، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة شلغوم العيد خلال هذا الأسبوع من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و 36 سنة، لتورطهما في قضية السرقة من داخل مركبة، العملية التي جاءت بناء على شكوى لأحد المواطنين بخصوص تعرضه لفعل السرقة من داخل مركبته طالت مبلغ مالي كبير من العملة الوطنية، التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الفرقة بالاستعانة بكافة الإمكانيات التقنية المتاحة مكنت من تحديد و توقيف المشتبه فيهما، اللذان ينحدران من إحدى الولايات الوسطى للوطن.

بعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام النيابة المختصة لأجل تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، السرقة من داخل مركبة باستعمال مفاتيح مصطنعة باستحضار مركبة ذات محرك لتسهيل عملية الفرار.