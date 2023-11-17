محرز، بن شيخة واتحاد الجزائر ينافسون على جوائز "الكاف"

أفرجت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن القوائم النهائية لجوائز "الطاف" التي تتوج الأفضل في القارة السمراء حلال عام كروي.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأفضل يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش.

وتواجد قائد "الخضر"، رياض محرز ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في القارة، حيث يتنافس على الجائزة رفقة تسع أسماء أخرى هي: أنغيسا (الكاميرون)، ابو بكر (الكاميرون)، صلاح (مصر)، حكيمي ( المغرب)، أمرابط (المغرب)، بونو (المغرب)، النصيري ( المغرب)، أوسيمان ( نيجيريا)، ماني (السنغال).

ويعتبر محرز أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة بعدا حقق ثلاثية تاريخية رفقة ناديه السابق مانشستر سيتي الانجليزي.

بن شيخة على رأس المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا

تواجد الجزائري عبد الحق بن شيخة، مدرب نادي اتحاد العاصمة السابق، ضمن القائمة المختصرة للمدربين المرشحين للقب أفضل مدرب في إفريقيا عن عام 2023، التي أعلنت عنها الكونفدرالية الإفريقية.

وقالت "الكاف" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن القائمة تضم كلا من: عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق، مارسيل كولر مدرب الأهلي، وليد الركراكي مدرب المغرب، اليو سيسيه مدرب السنغال وتوم سانتيفيت مدرب غامبيا.

وحصد بن شيخة مع اتحاد الجزائر، كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النادي العاصمي فضلا عن لقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز عليه (1-0) .

محيوص وبلعيد ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا

تواجد ثنائي اتحاد الجزائر، أيمن محيوص وزين الدين بلعيد، ضمن القائمة النهائية المرشحة، لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية لسنة 2023.

ويتواجد في القائمة النهائية إلى جانب محيوص وبلعيد، كل من فيستون مايلي لاعب بيراميدز المصري الحالي ويونغ أفريكانز السابق، ورباعي الأهلي المصري، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو وعلي معلول وثنائي الوداد المغربي، يحي عطيات الله ويحي جبران، بيتر شالولي لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

اتحاد الجزائر ينافس على جائزة أفضل نادي

كشفت "الكاف" عن قائمة الأندية المرشحة للتتويج بجائزة أفضل نادي في القارة السمراء سنة 2023، والتي تضمنت اتحاد الجزائر المتوج بثنائية كاس "الكاف" وكأس السوبر الإفريقي.

وسينافس اتحاد الجزائر على الجائزة كلا من: الأهل المصري، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي، يونغ افريكانز التنزاني.