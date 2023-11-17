انترنت ثابت ونقال: تسجيل 50,21 مليون مشترك

بلغ عدد المشتركين في الانترنت الثابت (خط الاشتراك الرقمي ADSL - الألياف البصرية FTTH - الجيل الرابع LTE/Wimax) والنقال (الجيل الثالث والرابع) 50,21 مليون مشترك في الجزائر خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 50,18 مليون مشترك خلال الثلاثي الأول حسب آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.

ومن مجموع 50,21 مليون مشترك في الأنترنت إلى غاية 30 يونيو الماضي فان 5,06 مليون كانوا مشتركين في الانترنت الثابت ( 4,09 مليون خلال الثلاثي الأول 2023) و 45,14 مليون مشترك في الانترنت النقال (45, 29 مليون خلال الثلاثي الأول 2022) .

و بخصوص الانترنت الثابت فمن أصل 5,06 مليون مشترك في هذه الخدمة تم تسجيل 2,77 مليون مشترك في الانترنت عالي التدفق (XDSL) و 1,55 مليون مشترك في الجيل الرابع LTE الثابت و 740,109 بالألياف البصرية إلى غاية المسكن FTTH, حسب ذات التقرير.

ومن بين العدد الإجمالي للمشتركين في الانترنت الثابت (50,21 مليون مشترك) تم تسجيل 4,49 مليون مشترك مقيم مقابل 123.797 مشترك مهني.

و فيما يخص المشتركين في مختلف عروض الانترنت الثابت، يتوفر 85,12 بالمائة على التدفق ما بين 10 و20 ميغا و 13,37 بالمائة ما بين 20 و50 ميغا فيما تحوز نسبة 0,68 بالمائة على ما بين 50 و100 ميغا و 0,84 بالمئة على أزيد من 100 ميغا, يضيف نفس التقرير.

و بخصوص سوق الانترنت النقال، فقد تم تسجيل أزيد من 45,14 مليون مشترك نشط خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، مقابل 45,29 مليون مشترك خلال الثلاثي الأول حسب التقرير مشيرا إلى تسجيل 5,46 مليون مشترك في الجيل ال3 و 39,67 مليون مشترك في الجيل ال4 إلى غاية يونيو المنصرم.

للإشارة، تم إعداد هذا التقرير بناء على تعداد سكاني قدره 44,18 مليون نسمة و 7,36 مليون أسرة إلى غاية الفاتح يونيو 2023.