توقيف سائق متهور في وقت وجيز (فيديو)

تمكنت فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بنادي الصنوبر، وفي وقت وجيز، من توقيف سائق مركبة صدم شخصا ثم لاذ بالفرار، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر ذاته أن فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بنادي الصنوبر"تمكنت من حل قضية تتعلق بحادث مرور متبوع بالفرار، وذلك بعد التبليغ عن حادث جسماني تسبب في إصابة أحد مستعملي الطريق إصابة بليغة، مع فرار المتسبب في الحادث مستغلا ظرف الليل وقلة حركة المرور".

كما أشار البيان إلى أنه و"بفضل تضافر الجهود مع قسم التنسيق المروري واستغلال التقنيات الحديثة, تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف قياسي".

وفي هذا السياق، تجدد قيادة الدرك الوطني دعوتها لمستعملي الطرقات للقيادة بحذر، حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع حثها على التبليغ عن التجاوزات الخطيرة عن طريق الرقم الأخضر (55-10) وصفحة "طريقي" على موقع فايسبوك.