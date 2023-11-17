آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

توقيف سائق متهور في وقت وجيز (فيديو)

17 نوفمبر 2023 ()
+ -

تمكنت فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بنادي الصنوبر، وفي وقت وجيز، من توقيف سائق مركبة صدم شخصا ثم لاذ بالفرار، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر ذاته أن فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بنادي الصنوبر"تمكنت من حل قضية تتعلق بحادث مرور متبوع بالفرار، وذلك بعد التبليغ عن حادث جسماني تسبب في إصابة أحد مستعملي الطريق إصابة بليغة، مع فرار المتسبب في الحادث مستغلا ظرف الليل وقلة حركة المرور".

كما أشار البيان إلى أنه و"بفضل تضافر الجهود مع قسم التنسيق المروري واستغلال التقنيات الحديثة, تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف قياسي".

وفي هذا السياق، تجدد قيادة الدرك الوطني دعوتها لمستعملي الطرقات للقيادة بحذر، حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع حثها على التبليغ عن التجاوزات الخطيرة عن طريق الرقم الأخضر (55-10) وصفحة "طريقي" على موقع فايسبوك.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بعد ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم البيضاء.. هني يأمر بفتح تحقيق

    10206 قراءة
  • 3

    أمطار على 20 ولاية

    8075 قراءة
  • 4

    "الشاباك" الصهيوني يتحكم في الأمن الإماراتي

    8075 قراءة
  • 5

    الاحتلال يقصف مقر جمعية البركة الجزائرية (فيديو)

    6774 قراءة