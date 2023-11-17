غليزان: بروفيسور يجري فحوصات مجانية لـ140 مواطنا

شهدت عيادة سيدي أمحمد بن علي في غليزان نهار اليوم الجمعة إقبالا غير مسبوق لمواطنين قدموا من كل البلديات المجاورة، وحتى من البلديات التابعة لإقليم الشلف، والمتاخمة وبلدية سيدي أمحمد بن علي بغية إجراء فحوصات طبية مجانا عند البروفيسور جيلالي عياد أخصائي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة القادم من ولاية الشلف.

وللعلم أن هاته المرة الثانية التي يزور فيها البروفيسور مدينة سيدي أمحمد بن علي، ويجري بالعيادة فحوصات مجانية على المواطنين، وهذا بالتنسيق مع إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لسيدي أمحمد بن علي، وجمعية الجزائر الجديدة الناشطة في الأعمال الخيرية، والتي قامت هي بتسجيل المرضى الذين بلغ عددهم 140 شخصا.

وحسب بن عجمية رئيس الجمعية فإن عملية الفحص ابتدأت من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء بالنظر إلى التوافد الهائل للمواطنين، لما تناهى إلى مسامعهم أن أخصائي يقوم بفحوصات مجانية، وكذا بالنظر إلى سمعة البروفيسور عياد، الذي اكتشف أن 22 حالة تتطلب عمليات جراحية سيما ما تعلق منها بأمراض الحنجرة.

وفي سياق حديثه يطالب محدث "الخبر" من إدارة مستشفى مازونة بفتح جناح العمليات لبرمجة هؤلاء المرضى، كي يتسنى للبروفيسور عياد بإجراء عمليات جراحية عليهم وبالمجان.

من جهتها خديجة غرباوي مديرة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لسيدي أمحمد بن علي، تقدم امتنانها للبروفيسور جيلالي عياد على المبادرة الطيبة، والعمل التطوعي، والإنساني قصد التكفل بالمواطنين، كما تثني على جمعية الجزائر الجديدة مما قدمته في هذا اليوم.