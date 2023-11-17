بلايلي يقود المولودية للتحليق عاليا في الصدارة

تواصل مولودية الجزائر انطلاقتها القوية في الرابطة المحترفة الأولى محققة خامس فوز من ست جولات وسط تألق لافت ليوسف بلايلي.

وكانت الضحية هذه المرة شبيبة الساورة التي تلقت، مساء اليوم الجمعة، رباعية كاملة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة وسط حضور جماهيري غفير لـ"الشناوة".

وافتتح زكريا نعيجي التهديف للمحليين في الدقيقة 19 ثم أضاف بلايلي ثنائية في الدقيقتين 35 و90، حيث رفع ابن الباهية رصيده في صدارة الهدافين إلى سبعة أهداف، واختتم مرزوقي المهرجان بهدف رابع في الوقت بدل الضائع.

وبات رصيد أشبال المدرب باتريس بوميل 15 نقطة محافظين عن الصدارة بغض النظر عن بقية نتائج الجولة السادسة التي تستكمل يومي السبت والأحد.

كما أجريت ثلاث لقاءات أخرى عن الجولة السادسة، شهدت تحقيق مولودية البيض لفوز عريض على اتحاد واد سوف برباعية نظيفة، وخسارة مفاجئة لشباب قسنطينة على أرضية ميدانه أمام نجم مقرة بهدف مقابل صفر، فيما حققت مولودية وهران أول فوز في الموسم وذلك على حساب اتحاد خنشلة بهدف وحيد.