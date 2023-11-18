ڨالمة: 07جرحى في اصطدام سيارتي "لوغان"

خلف حادث سير وقع على الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي ڨالمة وسوق أهراس، سبعة جرحى، أعمارهم بين 23سنة و73 سنة، الذين أسعفوا ونقلوا إلى مستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية(ڨالمة).

نجم الحادث الذي وقع بالمكان المسمى مشتة " دوبة" على الوطني 80، حسب بيان لخلية الإعلام للمديرية الولائية الحماية المدنية بڨالمة، عن اصطدام بين سيارتين من نوع "داسيا لوغان"، إحداهما سياحية والثانية سيارة أجرة.

وقد تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة لخزارة، بإسعاف المصابين الذين أصيبوا إصابات مختلفة، ونقلهم على جناح السرعة على متن سيارتي إسعاف لذات القطاع، إلى مستشفى الدكتور عقبي لمدينة ڨالمة.