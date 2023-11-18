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أخبار الوطن

نحو تعميم الطبيب المرجعي على كل الولايات

18 نوفمبر 2023 ()
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أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي على ضرورة إعادة النظر في عمل الطبيب المرجعي، من خلال تعميمه في جميع الولايات و سيـسـمـح هذا الإجراء بفتح الـبـاب الأول الـذي يحمي الأفراد قبل أن تتعقد أمورهم الصحية".

وأوضح سايحي، في كلمة له خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي لداء السكري، أن إعادة النظر في عمل الطبيب العام والطبيب المرجعي ضروري، باعتباره الأساس المحوري في التوعية والكشف والفحص المبكر عن الأمراض المنتشرة.

وبخصوص داء السكري، قال الوزير، أن وزارة الصحة اتخذت عدة إجراءات للوقاية منه، أهمها التوعية والوقاية. كما كشف الوزير عن عدد مرضى السكري في الجزائر الذي بلغ 4 ملايين جزائري مريض.

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