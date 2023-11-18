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مجتمع

تلمسان: حجز كمية من الكيف

18 نوفمبر 2023 ()
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تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بتلمسان من حجز 1٫190 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بأحكام داخل سيارة سياحية، كما تم توقيف شخصين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

وحسب بيان خلية الأعلام والاتصال بالمديرية فإن هذه العملية تندرج في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها الدائم في مكافحة تهريب والإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

من جهتها حجزت مصالح أمن دائرة سبدو الولاية المنتدبة 4كلغ و188غ من الكيف المعالج و128 قرصا مهلوسا بعد تفتيش منزل أثر معلومات وصلت ذات المصالح، كما تم توقيف شخصين في حين يبقى الثالث في حالة فرار وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو. 

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