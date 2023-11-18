القضية الصحراوية: توافق بين الجزائر والمملكة المتحدة

جددت الجزائر والمملكة المتحدة، التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو)، على أساس التسوية الأممية والذي ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، حسب ما جاء في البيان المشترك للدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقد أكد الطرفان "التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية الأممية، والذي ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بما يتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

كما جدد البلدان، "دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وكذلك للبعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)".

يشار إلى أنه وفي إطار الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة، أجرى وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، اللورد أحمد من ويمبلدون، أول أمس الخميس بلندن "محادثات بناءة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي القائم والمستقبلي".

وناقش الوزيران خلال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة، القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا تقييماتهما للوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك منطقة الساحل، حسب ما جاء في البيان المشترك.