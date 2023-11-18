الإطاحة بعصابة تتاجر بالآثار

تمكن عناصر الدرك الوطني بالجزائر العاصمة وتيبازة من الإطاحة بعصابة مكونة من أربعة اشخاص لتورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في الآثار والممتلكات الأثرية والقطع المعدنية الثمينة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن حيثيات القضية تعود إلى "معلومات وصلت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطن ببئر مراد رايس مفادها قيام أشخاص بالمتاجرة بآثار وممتلكات أثرية وقطع معدنية ثمينة، يمتد نشاطهم ما بين الجزائر العاصمة وتيبازة".

وبعد "استيفاء الإجراءات وتنشيط عنصر الاستعلام" --يضيف البيان-- "تمت الإطاحة بالمشتبه فيهم مع حجز 1370 قطعة نقدية تعود إلى القرنين الـ17 و الـ18 ميلادي، ناهيك عن 3 قطع من مادة صلبة بيضاء اللون (مادة العاج) وجهاز منظار نهاري وقطع مختلفة، إلى جانب هواتف نقالة ومركبتين".

وقد بينت الخبرة العلمية بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي أن القطع المحجوزة هي "قطع أثرية وأصلية فعلا يعود تاريخ صناعتها إلى القرنين الـ17 والـ18 ميلادي"، حسب نفس المصدر الذي أضاف أن الموقوفين "سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية بجنحتي بيع وإخفاء أشياء متأتية من عمليات الحفر أو التنقيب مكتشفة بالصدفة".