تصريحات بلماضي عشية مواجهة الموزمبيق

اعتبر الناخب الوطني، جمال بلماضي، أن مواجهة المنتخب الموزمبيقي في إطار تصفيات كأس العالم (المجموعة السابعة)، غدا الأحد، لن تكون سهلة.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية عشية المقابلة أن اللاعبين في أتم الجاهزية حيث استطاعوا الاسترجاع بعد مباراة الصومال رغم ضيق الوقت.

وأضاف المتحدث "سنخوض مواجهة أمام منافس نحترمه كثيرا، كلا المنتخبين بدأ التصفيات بشكل جيد وهو ما يجعل المباراة صعبة خاصة أنها خارج قواعدنا".

رغم ذلك أكد بلماضي أن العناصر الوطنية مركزة جيدا على المواجهة، مضيفا أنه من الضروري تحقيق إيجابية خارج القواعد إذا أراد المنتخب تحقيق التأهل إلى مونديال 2026.

وفي الجولة الأولى التي أقيمت، يوم الخميس الماضي، فازت الجزائر على الصومال (3-1) بملعب نيلسون مانديلا، فيما عادت الموزمبيق بانتصار من بوتوسونا (2-3).