بن ناصر: لن ألعب لهذا النادي أبدا

أكد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أنه لن يلعب أبدا لنادي الإنتر، الغريم التقليدي لفريقه ميلان.

وقال بن ناصر في تصريحات: الانتقال إلى الإنتر ؟ لا ذلك مستحيلا لا أريد ذلك لا توجد فرصة ، لدي احترام عظيم جدا للميلان سيكون من المستحيل حمل قميص الإنتر.

وتابع : لقد تفاجأت حقا بتوقيع شالهانوغلو مع الإنتر، لن أقول أنني باقي في ميلان طيلة مشواري، لكن الأكيد الذهاب إلى الإنتر غير ممكن".

وعاد بن ناصر مؤخرا إلى التدريبات الجماعية مع زملائه بعد غياب طويل بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا ضد الإنتر شهر ماي الماضي.