آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

بن ناصر: لن ألعب لهذا النادي أبدا

18 نوفمبر 2023 ()
+ -

أكد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، أنه لن يلعب أبدا لنادي الإنتر، الغريم التقليدي لفريقه ميلان.

وقال بن ناصر في تصريحات: الانتقال إلى الإنتر ؟ لا ذلك مستحيلا لا أريد ذلك لا توجد فرصة ، لدي احترام عظيم جدا للميلان سيكون من المستحيل حمل قميص الإنتر.

وتابع : لقد تفاجأت حقا بتوقيع شالهانوغلو مع الإنتر، لن أقول أنني باقي في ميلان طيلة مشواري، لكن الأكيد الذهاب إلى الإنتر غير ممكن".

وعاد بن ناصر مؤخرا إلى التدريبات الجماعية مع زملائه بعد غياب طويل بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا ضد الإنتر شهر ماي الماضي.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بعد ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم البيضاء.. هني يأمر بفتح تحقيق

    10211 قراءة
  • 3

    أمطار على 20 ولاية

    8084 قراءة
  • 4

    "الشاباك" الصهيوني يتحكم في الأمن الإماراتي

    8077 قراءة
  • 5

    الاحتلال يقصف مقر جمعية البركة الجزائرية (فيديو)

    6778 قراءة