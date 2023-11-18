بارادو يواصل ملاحقة الرائد وبن عكنون يغرق

حقق نادي بارادو فوزا مهما، زوال اليوم السبت، في الداربي العاصمي الذي جمعه بنجم بن عكنون بنتيجة هدف مقابل صفر.

وسجل الهدف الوحيد في المواجهة متوسط الميدان المتألق ياسين تيطراوي في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة يحافظ شبان الأكاديمية على المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد إجراء ست جولات، فيما يبقى الصاعد الجديد نجم بن عكنون في المركز الأخير بنقطية وحيدة.

في مقابلة أخرى، تغلبت جمعية الشلف على وفاق سطيف عل ملعب محمد بومزراق بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وباتت جمعية الشلف في المركز الثالث بـ10 نقاط مناصفة مع مولودية البيض ونجم مقرة، فيما يبقى النسر الأسود برصيد 9 نقاط في المرتبة السادسة.

كما حقق اتحاد بسكرة فوزا ثمينا على اتحاد الجزائر بهدف مقابل صفر، سمح له برفع رصيده على تسع نقاط، فيما يبصم حامل كأس السوبر الإفريقي على واحدة من أسوأ انطلاقاته في البطولة بتسجيل 4 هزائم في ست جولات فقط.

وتستكمل مقابلات الجولة غدا الأحد بإجراء القمة التي ستجمع بين شباب بلوزداد وشبيبة القبائل على ملعب 5 جويلية.

النتائج:

الجمعة 17 نوفمبر:

شباب قسنطينة - نجم مقرة 0-1

مولودية البيض - اتحاد سوف 4-0

مولودية وهران - اتحاد خنشلة 1-0

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 4-0

السبت 18 نوفمبر:

نجم بن عكنون - نادي بارادو 0-1

جمعية الشلف - وفاق سطيف 2-1

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 1-0

الأحد 19 نوفمبر:

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 15 6

2 . نادي بارادو 13 6

3. نجم مقرة 10 6

--. مولودية البيض 10 6

--. جمعية الشلف 10 6

6. شباب بلوزداد 9 5

--. وفاق سطيف 9 6

--.اتحاد خنشلة 9 6

-- شباب قسنطينة 9 6

--. اتحاد بسكرة 9 6

11.شبيبة الساورة 8 6

12. شبيبة القبائل 7 5

13. اتحاد الجزائر 6 6

--. مولودية وهران 6 6

15. واد سوف 4 6

16. نجم بن عكنون 1 6.